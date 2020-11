Sostare sospende il pagamento della sosta notturna

Su input dell’Amministrazione Comunale, in considerazione dell’emergenza sanitaria e della cessazione di ogni attività alle ore 22,00 stabilita dal nuovo dpcm, la Sostare ha temporaneamente sospeso la sosta notturna a pagamento nei circa mille stalli del centro storico che recano questa indicazione. Per semplificare il rapporto dei cittadini con la sosta delle auto nelle strisce blu, Sostare offre una nuova applicazione digitale del servizio di pagamento del parcheggio, senza necessità di acquistare il tagliando nelle colonnine. "Appi-Iddavero", questo il nome dell'app, può essere scaricata gratuitamente sul cellulare ed è disponibile sia per Ios che Android. Il nuovo servizio, realizzato d’intesa con l’amministrazione comunale, consente in modo rapido e facile di pagare la sosta per se stessi o per altri o se si vuole di regalare una ricarica ad altri. L’utilizzo dell’applicazione non prevede commissioni aggiuntive alla tariffa dovuta per la sosta.