Sostegni regionali al pagamento canone d’affitto con contratti registrati nel 2021

La Regione ha pubblicato il bando per la concessione di contributi a sostegno del pagamento del canone di affitto a favore degli inquilini con contratto di locazione registrato nel 2021 e un'incidenza del canone rispetto al valore ISEE superiore o al 14% o al 24%, in base al reddito familiare.

Il Sunia di Catania comunica che è già possibile, presentando il contratto, l’ Isee, lo spid, l’ Iban, carta d’ identità e codice fiscale, presentarsi agli sportelli di via Reclusorio del Lume n. 29, Catania, previo appuntamento telefonico (095317569) o tramite email (suniacatania@gmail.com).

È prevista la partecipazione anche ai conduttori con un reddito del nucleo familiare non superiore a 35 mila euro nel caso in cui possono dimostrare di aver subito, a causa dell'emergenza Covid, una perdita del proprio reddito superiore al 25%. Spiega la segretaria del Sunia di Catania, Agata Palazzolo: “Il contributo all'affitto, purtroppo azzerato nella legge di stabilità per l'anno 2022 dall'attuale Governo, è un sostegno economico importante per le tante famiglie che in questo periodo storico di aumento della povertà, non riescono a sostenere i costi sempre più elevati dell'affitto e delle utenze e rischiano di essere sfrattati”.