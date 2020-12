Sottopasso di via Passo Gravina chiuso per caduta calcinacci

Operai delle manutenzioni comunali e di una ditta specializzata stanno intervenendo da stamattina sul sottopasso sulla circonvallazione nella parte alta di via Passo Gravina, dopo la forzata chiusura al traffico veicolare per la caduta di calcinacci. Un sopralluogo dell’assessore e del direttore della manutenzioni architetto, Pippo Arcidiacono e Salvatore Leonardi e di quello ai lavori pubblici Salvo Marra, hanno escluso problemi di stabilità e disposto Secondo le previsioni dei tecnici che operano sia nelle fessurazioni della parte superiore sulla circonvallazione che in quella inferiore con la messa in sicurezza e il ripristino del sottopasso, la riapertura dovrebbe avvenire nel tardo pomeriggio di mercoledì mattina. L’Amministrazione Comunale raccomanda di imboccare momentaneamente percorsi alternativi.