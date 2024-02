Viola gli obblighi di sorveglianza speciale: denunciato

E’ stato sorpreso dai militari dell’Arma, mentre camminava a piedi a Tremestieri Etneo, un 60enne catanese, sottoposto all’obbligo di soggiorno nel comune di Pedara. In particolare l’equipaggio del nucleo radiomobile di Gravina di Catania, transitando in via Etnea, ad un certo punto ha visto un uomo procedere a piedi in direzione di Sant’Agata Li Battiati.

L’insolita passeggiata, considerato che erano le 5 del mattino, ha così insospettito i militari, che hanno deciso di approfondire quella situazione e, adottando le necessarie procedure operative per evitare possibili fughe, si sono avvicinati in sicurezza all’uomo. Quest’ultimo, identificato per un 60enne, già noto alle forze dell’ordine per pregresse vicende giudiziarie, nell’immediatezza non ha saputo chiarire ai militari i motivi della sua presenza, a quell’ora, in quel luogo.

I carabinieri a quel punto hanno approfondito gli accertamenti, anche in coordinamento con la centrale operativa, accertando come l’uomo, benché sottoposto alla misura della sorveglianza speciale di polizia con l’obbligo di soggiorno nel comune di Pedara, nonché di permanenza in casa tutti i giorni dalle 21 alle 6, avesse autonomamente e indebitamente deciso di fare un’uscita notturna. Per la violazione delle prescrizioni imposte dalla predetta misura, il 60enne è stato quindi denunciato dai carabinieri.