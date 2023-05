Spacciatore di cocaina fermato due volte in pochi giorni

Un 21enne rumeno, già noto alle forze dell’ordine per altre vicende giudiziarie, è stato arrestato dai carabinieri di Castiglione di Sicilia con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I militari erano impegnati in un controllo lungo la strada provinciale 7 che conduce al comune di Francavilla di Sicilia e, ad un certo punto, si sono insospettiti per il comportamento dell’uomo.

Era alla guida di una Smart nera e, ad un certo punto, ha affiancato due giovani a bordo di un’altra macchina e poi ha allungato il braccio, come per cercare di passare loro qualcosa. Una volta accortosi della presenza dei militari, ha repentinamente ritirato il braccio in auto e si è dato alla fuga. E' stato inseguito e fermato dopo alcune centinaia di metri. I militari, durante il controllo, si sono ancora di più insospettiti in quanto il giovane ha improvvisamente estratto qualcosa da una busta di patatine che aveva sotto al bracciolo della sua vettura ed ha iniziato a masticare. Subito i Carabinieri lo hanno invitato ad espellere quanto stava masticando, e si sono resi conto che aveva cercato di ingerire quattro involucri di cellophane contenenti cocaina.

A questo punto, i militari hanno perquisito il veicolo al cui interno, precisamente nella busta di patatine, hanno rinvenuto due ulteriori dosi in cellophane contenenti cocaina, per un peso complessivo unitamente a quelle precedentemente recuperati di 6 grammi. La sostanza stupefacente è stata sequestrata ed il giovane è stato denunciato e anche sanzionato amministrativamente poiché si è scoperto che era sprovvisto della patente di guida, già sospesa dalla Prefettura.

A distanza di qualche giorno, i carabinieri di Calatabiano, che stavano attuando un servizio antidroga, nel percorrere la strada statale 114 hanno notato due giovani a bordo di un motorino SH di colore bianco. Il passeggero, accortosi della laro presenza, ha lanciato lungo la strada una bustina che conteneva 8 grammi di cocaina. Dagli accertamenti, i carabinieri hanno scoperto che il 21enne era lo stesso soggetto denunciato qualche giorno prima dai colleghi di Castiglione di Sicilia. Pertanto, hanno proceduto al sequestro della cocaina ed all’arresto del giovane, che è stato posto a disposizione dell’ autorità giudiziaria, poi convalidato. Nei suoi confronti è stato disposto l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.