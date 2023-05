E' ai domiciliari, ma spaccia cocaina: nuovo arresto per un pregiudicato

Ieri mattina gli agenti della squadra volanti hanno effettuato un controllo in casa di un pregiudicato posto ai domiciliari che, alla loro vista, ha mostrato segnali di nervosismo. Quanto basta per procedere ad un controllo più approfondito. All’interno dell’abitazione, sopra un tavolo, c'era un bilancino elettronico di precisione, con ancora residui di sostanza stupefacente, verosimilmente cocaina, e del materiale per il confezionamento delle dosi. Gli operatori hanno quindi richiesto l’intervento dell’unità cinofila per procedere ad una perquisizione dell’abitazione.

E' stata così ritrovata della droga in pietra, probabilmente cocaina, per un peso di 50,7 grammi, e due buste in plastica con altra sostanza in polvere per un peso pari a 76,9 grammi, insieme a sei dosi pronte, per un peso di 6,3 grammi. Il materiale è stato posto sotto sequestro e l’uomo è stato tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. Il pregiudicato è stato ricollocato ai domiciliari in attesa del rito direttissimo, previsto per questa mattinata.