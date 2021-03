Spaccia e nega di essere il proprietario della stalla dove nascondeva la droga

I carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Gravina di Catania hanno arrestato il 31enne Angelo Guarnaccia, ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’attento monitoraggio dei soggetti gravinesi, dai militari conosciuti come assuntori di sostanze stupefacenti, ha loro fornito quegli elementi investigativi per individuare il comune spacciatore che, nella fattispecie, era solito vendere la droga in una costruzione di via Campo Sportivo nel comune di Misterbianco di proprietà di Guarnaccia che, guarda caso, risultava avere già specifici precedenti giudiziari. In effetti, dopo una serie di appostamenti, i militari hanno constatato l’arrivo di un cliente a boro di un’autovettura che poco dopo si era allontanato in direzione della Strada per San Giovanni Galermo.