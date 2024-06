Ancora un arresto per spaccio in via Capo Passero: 18enne posto ai domiciliari

Nel corso dei servizi di controllo del territorio effettuati in orario serale in via Capo Passero, gli agenti delle volanti della questura di Catania hanno arrestato un catanese di 18 anni per detenzione di marijuana. Poco prima, alla vista dei poliziotti, il giovane si era dato alla fuga per evitare il controllo, ma è stato poi bloccato sotto i portici di uno stabile.

In quei momenti concitati, ha tentato di disfarsi di una busta, recuperata dai poliziotti e contenente 45 grammi di marijuana, suddivisa in 38 dosi. L'arresto è stato convalidato dall'autorità giudiziaria, che ha disposto l’applicazione dell’obbligo di dimora e presentazione negli uffici delle forze di polizia.

Cataniatoday è anche su Whatsapp. Clicca qui per seguire il nostro canale