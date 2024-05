Spacciatore 18enne tenta di fuggire dai carabinieri: nascondeva 215 grammi di marijuana

I carabinieri stazione di Aci sant’Antonio hanno arrestato per "detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio un 18enne del posto. Un equipaggio in pattugliamento serale, passando nella zona del cimitero ha scorto un motorino Honda SH parcheggiato e, nelle immediate vicinanze, un giovane, subito riconosciuto dai militari perché già noto per recenti vicende giudiziarie legate allo spaccio. Il ragazzo parlava al cellulare e, appena ha visto arrivare già a distanza l’auto dei carabinieri, è improvvisamente scappato a piedi, iniziando a correre per cercare di allontanarsi il più velocemente possibile.

A quel punto, i militari hanno inseguito il fuggitivo, dividendosi. Il capo equipaggio, sceso velocemente dall’auto, ha iniziato a rincorrere il giovane che correva stringendo tra le braccia una borsa di tela. Il collega, alla guida dell’auto, ha fatto il giro della zona per cercare di tagliare la strada al malvivente. La sfrenata corsa è continuata fino in via Oasi, dove il 18enne, ormai circondato, ha cercato di disfarsi della borsa lanciandola in direzione di un appezzamento di terreno recintato. Ma la sacca, rimbalzando sulla rete metallica, è ricaduta sulla strada ed è stata subito recuperata dal carabiniere a bordo dell’auto. Il ragazzo ha poi ripreso la sua corsa in direzione opposta, verso il cimitero, probabilmente nella speranza di poter raggiungere il suo motorino, ma non è mai stato perso di vista dal carabiniere che continuava a rincorrerlo.

Alla fine, in via Sant’Onofrio, il giovane pusher è stato definitivamente raggiunto, bloccato e messo in sicurezza. Nella borsa c'erano tre sacchetti in plastica con dentro complessivamente 215 grammi di marijuana, un bilancino elettronico perfettamente funzionante e del materiale per il confezionamento della droga, ben 100 sacchetti di plastica di varie misure con chiusura ermetica. All’interno del marsupio portato a tracolla dal 18enne c'erano 65 euro, ritenuti provento dello spaccio. La perquisizione domiciliare ha permesso di rinvenire altri 350 euro in contanti, posti sotto sequestro insieme all’altro denaro ed alla droga. L'autorità giudiziaria ha convalidato l' arresto disponendo l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria e l’obbligo di dimora nel comune di Aci Sant’Antonio.