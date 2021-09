Spacciatore arrestato ad Adrano, nascondeva le dosi in garage e nel terrazzo

Nell’ambito dei servizi di controllo del territorio finalizzati a contrastare l’illegalità diffusa, agenti del commissariato di Adrano, hanno arrestato S.A, di anni 33, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Gli operatori della volante, insieme ad altro personale del commissariato di Adrano, si sono recati presso l’abitazione dell’arrestato per accertare la presenza di attività illecite, avendo forti sospetti di presenza di armi e di droga all’interno dell’abitazione in cui l’uomo risiedeva con altri componenti della sua famiglia. I poliziotti, quindi, hanno effettuato una perquisizione domiciliare che ha dato esito positivo: infatti, all’interno del garage di pertinenza dell’immobile sono stati rinvenuti e sequestrati 12 involucri “steccati” di marijuana e 1 involucro in cellophane trasparente, contenente la medesima sostanza, rinvenuto all’interno di un pacchetto di sigarette, dallo stesso arrestato consegnato. Gli agenti, non convinti di quanto rinvenuto e sequestrato, hanno raggiunto il sottotetto del terrazzo dove vi erano forti dubbi che vi fosse nascosta altra sostanza stupefacente. Grazie all’intuito e all’esperienza degli operatori, infatti, è stata trovata e sequestrata una busta trasparente contenente marijuana dal peso complessivo lordo di 226 grammi. All’interno della stessa busta vi erano nascosti anche due bilancini di precisione, anch’essi sequestrati a carico dell’arrestato il qual dichiarava di esserne il detentore. La sostanza sequestrata è stata inviata presso un laboratorio analisi per i previsti accertamenti e per le successive trasmissioni all’ Autorità Giudiziaria. Sono in corso ulteriori controlli serrati condotti dalla polizia nel territorio del comune di Adrano, mirati alla prevenzione dei reati e degli illeciti amministrativi in materia di sostanze stupefacenti.