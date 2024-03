Si barricò in casa per potersi disfare della droga, spacciatore trasferito in carcere

Nel corso della notte, gli agenti delle volanti della questura etnea sono intervenuti in via Testulla per eseguire un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal giudice delle indagini preliminari presso il tribunale di Catania, a carico di un pregiudicato catanese 50enne. E' indagato per reati commessi in materia di stupefacenti. Nello scorso mese di febbraio, gli agenti lo avevano sorpreso in via Scaldara a San Cristoforo. All’interno di un appartamento munito anche del sistema di videosorveglianza, aveva allestito una vera e propria rivendita di marijuana e di cocaina.

In quell’occasione l’uomo, all’arrivo della polizia, si era liberato della droga gettandola all’interno del gabinetto. Gli agenti, però, erano riusciti a sequestrare un bilancino di precisione, delle ricetrasmittenti, del materiale da confezionamento delle dosi e la somma in contanti di 1.800 euro, ritenuta provento dell’attività di spaccio ed occultata nella cappa della cucina. In quell’occasione, furono identificati due assuntori che avevano riferito di essersi recati presso quell’appartamento proprio per acquistare marijuana e cocaina.

Uno di loro, in particolare, aveva appena concluso un acquisto ed erano in attesa della consegna della dose di cocaina appena acquistata. Quel giorno, per poter accedere all’interno dell’appartamento, fu necessario l’intervento dei vigili del fuoco per aprire la porta poichè l'uomo si era impegnato a disfarsi della droga, barricandosi in casa. Tra gli oggetti sequestrati dai poliziotti c’erano anche degli appunti e un listino prezzi. Le indagini hanno spinto l’autorità giudiziaria a richiedere l’adozione della misura cautelare. L'uomo si trova ora presso il carcere catanese di Piazza Lanza.