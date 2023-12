Spacciatore 19enne fugge dalla polizia con una bici rubata

Un 19enne che passeggiava su una bici rubata tra le strade di San Berillo è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di marijuana e resistenza a pubblico ufficiale e denunciato per ricettazione. Ieri pomeriggio un cittadino lo ha visto passare in strada mentre era in sella alla sua bicicletta, sottratagli il pomeriggio precedente, ed ha segnalato la sua presenza agli agenti delle volanti dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico della questura di Catania. Dopo averlo localizzato, gli operatori hanno ingaggiato un inseguimento.

Ma lui, per ostacolarli, ha scaraventato il mezzo a due ruote a terra ed ha continuato a scappare tra gli stretti vicoli del quartiere. Una volta raggiunto, ha reagito violentemente aggredendo i poliziotti che sono riusciti a calmarlo con non pochi sforzi. Dopo averlo identificarlo, gli agenti hanno approfondito il controllo e l’hanno perquisito, trovandolo in possesso di una discreta quantità di marijuana. Nel marsupio portato a tracolla, infatti, era presente una busta in plastica contenente 9 grammi di "erba" ed altri 32 involucri contenenti la stessa sostanza stupefacente, per un peso complessivo di circa 23,5 grammi. La bicicletta è stata riconsegnata al legittimo proprietario.