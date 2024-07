Spacciatore di cocaina sorvegliava un intero isolato con dodici telecamere

I carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Fontanarossa hanno arrestato a Librino un 30enne catanese pregiudicato per spaccio. Durante un'indagine, i militari dell’Arma avevano scoperto come l’uomo avesse trasformato un appartamento di via della Capinera in un centro per la compravendita di droga. L'abitazione era sorvegliata da un sistema di microcamere installate sugli angoli della palazzina ed utilizzate dal pusher per garantirsi la fuga nell’eventualità di un blitz delle forze dell’ordine. L'impianto era anche usato per tenere d'occhio tutte le persone non residenti che entravano ed uscivano dall’edificio ad ogni ora del giorno e della notte. Dopo aver chiarito il contesto, i militari hanno deciso di avviare una serie di servizi di osservazione a distanza senza dare nell'occhio, attendendo il momento più propizio per poter fare irruzione nello stabile.

Ad un certo punto hanno visto entrare dei giovani che, inavvertitamente, avevano lasciato il portone aperto. Questa favorevole opportunità è stata colta al volo dagli operatori che hanno deciso di seguire i ragazzi e raggiungerli mentre stavano per accedere dentro l’abitazione individuata, riuscendo quindi ad entrare. Lo spacciatore ha però intuito che qualcosa stava andando per il verso sbagliato ed ha tentato di chiudere la porta spingendola con forza contro i carabinieri che, tuttavia, sono riusciti a spalancarla e entrare.

Una volta dentro, gli investigatori, hanno trovato il tavolino sul quale il 30enne aveva esposto le dosi di cocaina, del peso di più di 20 grammi e 40 euro ritenuti guadagno dell’attività illecita, quel giorno appena iniziata. All’interno del salone era presente anche un enorme monitor collegato a ben 12 microtelecamere poste sul perimetro del palazzo, per monitorare non solo tutti i dell’intero isolato. L'autorità giudiziaria ha convalidato l’arresto e disposto la misura cautelare in carcere.