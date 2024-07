A soli 16 anni spaccia cocaina in via Capo Passero: minorenne trasferito in comunità

Un ragazzo di soli 16 anni è stato arrestato dagli agenti delle volanti della questura di Catania dopo essere stato trovato in possesso di 44 dosi di cocaina, per un peso totale di 10,55 grammi. Stava spacciando in via Capo Passero ed è stato sorpreso durante uno dei tanti controlli serali antidroga disposti dal questore ed eseguiti dall’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico. Quando ha capito di essere stato colto sul fatto, il giovane ha tentato di fuggire. E' stato però fermato e condotto presso gli uffici della polizia scientifica per le procedure di identificazione.

Oltre alle dosi di cocaina, il minore è stato trovato in possesso della somma di 105 euro in contanti, ritenuta provento dell’attività di spaccio. Aveva addosso anche una radiolina ricetrasmittente, utilizzata probabilmente per comunicare con gli altri spacciatori ed essere informati sull’eventuale presenza delle forze dell’ordine. Il pm di turno ha disposto il trasferimento presso il centro di prima accoglienza per minorenni di via Franchetti.