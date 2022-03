Spacciatore di crack e marijuana arrestato in viale Moncada

Gli agenti di polizia del commissariato di Librino hanno denunciato in stato di arresto L. E. , accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Mentre si trovava in viale Moncada, è stato fermato per un controllo e trovato in possesso di 199,83 grammi di crack, 49,31 grammi di marijuana, 240 euro in banconote, 2 bilancini ed altro materiale utile al confezionamento delle dosi. La droga era già confezionata in centinaia di "stecche" e "palline" pronte alla vendita. Il pusher si trova ora ai domiciliari.

Durante i controlli, un uomo è stato denuciato in stato di libertà per omessa custodia di armi ed un 44enne è stato sottoposto alla misura della detenzione domiciliare. Inoltre, una coppia è stata denunciata per oltraggio, minaccia, resistenza a pubblico ufficiale e disturbo al riposo delle persone, dopo essersi opposta ad un'ispezione. Inoltre, due soggetti sono stati indagati in stato di libertà per inosservanza delle prescrizioni del Daspo a cui erano sottoposti, poiché non hanno assolto all’obbligo di presentazione presso gli uffici del commissariato durante una competizione sportiva.