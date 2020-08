Spacciatore di cocaina e marijuana arrestato a San Giovanni Galermo

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La polizia di Stato ha tratto in arresto Antonino Sciuto, pluripregiudicato, resosi responsabile dei reati di detenzione ai fini di spaccio di cocaina e marijuana. Nel pomeriggio del 19 Agosto i “Falchi” della Squadra Mobile hanno individuato un appartamento sito nel quartiere di San Giovanni Galermo quale possibile deposito di sostanze stupefacenti. Gli accertamenti effettuati hanno permesso di appurare che all’interno vi era residente Sciuto, noto pluripregiudicato per reati specifici ed in atto sottoposto agli arresti domiciliari. Si è quindi deciso di sorprendere l’uomo per effettuare una perquisizione domiciliare evitando che lo stesso potesse disfarsi dello stupefacente. Una volta riusciti a fare accesso nell’abitazione gli operatori della squadra mobile hanno rinvenuto 26 dosi di cocaina, che l’uomo aveva occultato nei propri indumenti intimi, per un peso di circa 12 grammi nonché 40 dosi di marijuana per un peso di circa 40 grammi all’interno di un borsello e la contabilità dettagliata dell’attività dello spaccio. Sciuto è stato quindi tratto in arresto e, su disposizione della Procura della Repubblica, nuovamente sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari in attesa di giudizio per direttissima.