Spacciatore "previdente" aveva realizzato uno scarico fognario secondario per eludere i controlli

Un pregiudicato catanese di 42 anni, accusato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, è stato arrestato dai carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Fontanarossa che, da qualche tempo, sorvegliavano una palazzina in cui erano stati osservati dei movimenti sospetti. Effettuando dei servizi di osservazione a distanza, i militari hanno verificato come un appartamento fosse stato trasformato in un centro di spaccio, frequentato da diversi giovani assuntori che, in pochi minuti, entravano ed uscivano con dosi appena acquistate. L’accesso all'immobile, però, era reso difficile dallo spacciatore che, solo dopo aver visivamente riconosciuto l’acquirente dalla finestra, apriva il cancello d’ingresso della palazzina mediante un apposito filo elettrico di prolunga che era stato appositamente approntato.

Intorno alle 18 e 45, sfruttando l’ingresso di due clienti ai quali si erano accodati, gli investigatori dell'Arma sono arrivati sin dentro l’abitazione, sorprendendo lo spacciatore ed altri quattro consumatori. Sul ripiano di un mobile sono stati rinvenuti e sequestrati 42 grammi di marijuana, 9 dosi di cocaina, un bilancino di precisione e la somma di 390 euro, insieme ad altro materiale per il confezionamento delle singole dosi. Presente anche un cartoncino con l’annotazione di cifre relative all'attività illegale svolta finora. Nota di colore: nel bagno era stato realizzato appositamente uno scarico fognario "di emergenza" che, nel caso di irruzione da parte delle forze dell’ordine, avrebbe potuto consentirgli di nascondere rapidamente della droga per poi recuperarla successivamente. L'autorità giudiziaria ha convalidato l’arresto.