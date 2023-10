Pusher minorenne getta a terra la marijuana e si nasconde nel salone di un barbiere

Un 17enne catanese è stato arrestato dai carabinieri della compagnia di Piazza Dante che lo hanno sorpreso durante un controllo antidroga nei pressi del castello Ursino, mentre spacciava marijuana. La loro attenzione è stata attirata da un viavai di giovani che gli si avvicinavano continuamente, rimanendo con lui solo pochi minuti. I militari hanno quindi deciso di controllarlo, ma appena si sono avvicinati il giovane li ha spintonati ed ha tentato di fuggire. A quel punto, i due carabinieri, uno in scooter e l’altro a piedi, hanno iniziato un inseguimento per le vie limitrofe alla piazza. Durante il tragitto il giovane si è disfatto della marijuana che aveva in tasca, disseminandola lungo la strada.

A quel punto, il carabiniere a piedi ha raccolto lo stupefacente, che pesava complessivamente 110 grammi, mentre l’altro in sella allo scooter ha proseguito l’inseguimento del fuggitivo, che intanto si era nascosto all’interno del salone di un barbiere nei pressi del Fortino, dove ha finto di essere uno dei tanti clienti che in quel momento affollavano il salone. La mossa "teatrale" è servita a poco, in quanto il giovane è stato scoperto e bloccato da altri colleghi giunti in supporto della prima squadra. Il giovane pusher è stato posto a disposizione dell’autorità giudiziaria che ne ha convalidato l’arresto e previsto l’affidamento ad una comunità.