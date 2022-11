Spacciatore minorenne arrestato in via Capo Passero con 41 dosi di marijuana

Nei giorni scorsi, la polizia di Stato ha effettuato controlli antridroga in via Capo Passero. Nel corso delle operazioni condotte dal commissariato di Nesima, un minorenne che ha interrotto l’istruzione obbligatoria ed appartiene ad un nucleo familiare che percepisce il reddito di cittadinanza, è stato sorpreso con una busta contenente 41 dosi di marjuana, 185 euro in banconote di vario taglio ed una radiolina che utilizzava per le comunicazioni illecite e per essere verosimilmente avvisato in caso di arrivo delle forze dell’ordine. Tutto il materiale è stato sequestrato penalmente. Alla vista dei poliziotti il giovane si è dato alla fuga. Una volta bloccato, su disposizione della Procura dei minori è stato tradotto presso il centro di prima accoglienza di via Franchetti. Inoltre, nell'ambito dello stesso servizio antidroga è stata elevata una contestazione per possesso di cocaina: all’assuntore, alla guida di un'auto, è stata anche ritirata la patente.