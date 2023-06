Droga, spacciatore recidivo: denunciato due volte nella stessa giornata

I carabinieri di Gravina hanno denunciato un 20enne pregiudicato, che aveva il divieto di dimora in quel Comune e un 23enne incensurato trovati in possesso di marijuana. I due sono stati avvistati, a bordo di uno scooter, in via Gramsci e alla vista della gazzella dei carabinieri hanno cercato di evitare di incrociare la strada con i militari e per questo motivi sono stati inseguiti e fermati dopo qualche centinaio di metri. Sotto la sella dello scooter i carabinieri hanno trovato 36 grammi, suddivisa in dosi.

Il 20enne, nella stessa giornata di ieri, pensando di farla franca cambiando luogo di spaccio, ha scelto come luogo di “lavoro” una piazzetta del comune di Tremestieri Etneo ma è stato nuovamente sorpreso dai carabinieri mentre tentava di nascondersi alla loro vista. A nulla però è valso il suo tentativo, perché è stato raggiunto dalla pattuglia, perquisito e trovato in possesso di altri 38 grammi di marijuana e di una dose di cocaina da 1 grammo. In tasca lo spacciatore aveva più di mille euro in banconote di vario taglio