Due spacciatori non si fermano all'Alt e tentano di fuggire, nascondevano marijuana

Nel corso dei servizi serali di controllo del territorio, un’auto con a bordo due persone, che era stata fermata da agenti delle volanti impegnati in un posto di controllo in piazza delle Repubblica, invece di fermarsi ha accelerato l’andatura cercando di far perdere le proprie tracce. La sala operativa della questura ha così diramato una nota radio che ha comunicato a tutte le pattuglie dislocate sul territorio le caratteristiche dell’auto da ricercare. E' scattato l’inseguimento del veicolo dei fuggitivi che ha visto impegnata proprio la volante che si trovava in piazza delle Repubblica. L’auto inseguita è stata rintracciata in via Reitano, dove il conducente, che aveva imboccato la via contromano, è scappato dall’auto perché si era trovato costretto a fermarsi per il sopraggiungere di un’altra vettura che proveniva nel corretto senso di marcia.

L’uomo, così, è riuscito a dileguarsi. Il passeggero, invece, è stato raggiunto e bloccato, mentre si trovava ancora in macchina, dai poliziotti che lo hanno immediatamente identificato quale pregiudicato catanese 24enne. È, quindi, scattata la perquisizione del giovane, estesa anche alla vettura, al cui esito sono state rinvenute, nascoste sotto sotto il sedile posteriore, 11 bustine in cellophane con all’interno marijuana, per un peso complessivo di 50 grammi, nonché la somma di 3.550,00 euro, ritenuta provento dell’attività di spaccio.

Sia la droga che la somma di denaro sono state sottoposte a sequestro penale, mentre l’autovettura, che era stata presa a noleggio, è stata restituita all’avente diritto. Il pregiudicato è stato arrestato per il reato di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti, in concorso con persona rimasta ignota. Dell’avvenuto arresto è stata data notizia al Pm di turno, che ha disposto per il 25enne gli arresti domiciliari presso la propria abitazione. Continuano le indagini per individuare l’uomo che è riuscito a darsi alla fuga.