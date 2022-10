Spacciava crack, marijuana e cocaina "in pietra": arrestato 40enne catanese

Ieri sera G.S., 40enne, è stato arrestato in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il personale della Squadra mobile ha eseguito una perquisizione presso il domicilio del giovane catanese che ha consentito il rinvenimento e il sequestro di sostanza stupefacente del tipo cocaina, non ancora suddivisa in singole dosi, cosiddetta "in pietra", dal peso di circa 110 grammi, di nove singole dosi, già confezionate, della medesima sostanza, dal peso di circa 5 grammi, di 18 singole dosi di crack, dal peso di circa 5 grammi e di 30 involucri contenenti marijuana, dal peso di circa 40 grammi.

Nel corso dell’attività di ricerca si rinveniva e sequestrava il materiale correlato all'illecita attività di spaccio in quanto adibito al confezionamento e alla pesatura della sostanza stupefacente. In ragione della condotta criminosa posta in essere e delle diverse sostanze stupefacenti detenute, l’uomo veniva tratto in arresto e, dopo le formalità di rito, posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria procedente.