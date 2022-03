Spacciava marijuana a bordo di uno scooter elettrico, fermato in via Napoli

I carabinieri hanno arrestato a Catania un uomo di 38 anni che spacciava marijuana a bordo di uno scooter elettrico. E' stato bloccato nei pressi di via Napoli dopo che i militari hanno accertato che aveva ceduto droga a due acquirenti in auto. L'uomo è stato trovato in possesso complessivamente di 70 grammi di marijuana suddivisi in 26 involucri e di 150 euro in contanti, somma di denaro ritenuta provento di spaccio. In casa sua i militari hanno sequestrato altri 50 grammi di marijuana che erano nascosti un pensile della cucina. Il giudice ha convalidato l'arresto disponendo per l'uomo l'obbligo di dimora nel comune di residenza.