Spacciava stupefacente in un garage di Caltagirone: arrestato

La polizia ha arrestato un calatino 23enne per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. A seguito di attività info investigativa, nel pomeriggio dello scorso 23 ottobre, personale del commissariato di Caltagirone ha effettuato un’attività di osservazione, dalla quale è emerso che all’interno di un garage vi era un’attività di spaccio di sostanza stupefacente. In serata sono stati effettuati due riscontri, ovvero una a poche decine di metri dal garage e l’altro nelle adiacenze più prossime. Pertanto, sono stati controllati gli assuntori appena usciti nelle vicinanze del garage, perquisiti e trovati in possesso di dosi di sostanza stupefacente.

Gli stessi hanno dichiarato che la sostanza era per uso personale, contestualmente è stata contestata la violazione amministrativa prevista dall’art 75 dpr 309/90. E' stata così effettuata la perquisizione personale e locale del sospettato all’interno del garage ed è stata rinvenuta della sostanza stupefacente ben nascosta dietro delle scatole di cartone, separata in tre buste per un totale di circa 15 grammi di marijuana, che è stata sequestrata. Inoltre, insieme alla sostanza stupefacente, è stato trovato un bilancino elettronico di precisione. Alla luce di quanto rinvenuto e dell’attività investigativa il 23enne è stato dichiarato in stato di arresto e, dopo le formalità di rito, su disposizione del P.M. di turno della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Caltagirone, è stato accompagnato presso la propria abitazione per ivi permanervi in stato di arresto presso il proprio domicilio.