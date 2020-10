Spacciavano cocaina e crack: in manette due pusher

Nella prima mattinata odierna, il personale delle volanti ha arrestato i catanesi Francesco Finocchiaro, (del 1973), pregiudicato, e Danilo Lucio Raciti, (del 2001), per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Due equipaggi di volante, transitando presso il Villaggio Zia Lisa, hanno notato due individui in sosta davanti ad un portone i quali, alla loro vista, sono fuggiti repentinamente rifugiandosi all’interno dello stabile. I poliziotti però li hanno inseguiti riuscendo a bloccarli e a perquisirli. Gli operatori hanno trovato il Finocchiaro in possesso di un involucro contenente 14, 5 grammi di sostanza stupefacente del tipo cocaina, mentre il Raciti di 10,5 grammi di sostanza stupefacente del tipo “crack” e della somma di 510 euro in banconote di vario taglio. La perquisizione è stata estesa all’abitazione del Finocchiaro, situata al secondo piano dello stesso stabile, al cui interno è stato rinvenuto un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento delle singole dosi nonché un monitor collegato in diretta ad alcune telecamere che riprendevano le strade di accesso all'edificio. In considerazione di quanto accertato, i due individui sono stati arrestati e, su disposizione del magistrato di turno, associati presso le case circondariali di Caltagirone e Noto, in attesa della celebrazione del giudizio di convalida.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.