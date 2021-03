Spaccio a domicilio e banconote false: arrestato pusher pregiudicato

La Polizia ha arrestato il pregiudicato catanese C.M. (del 1991), ritenuto responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di cocaina. Nel pomeriggio di ieri, i “Falchi” della Squadra Mobile hanno predisposto un servizio di appostamento in pieno centro città. Gli investigatori avevano il sospetto che una loro “vecchia conoscenza” avesse ripreso l’attività illegale di spaccio, con delle modalità diverse rispetto agli anni precedenti, il soggetto infatti era stato già arrestato per stesso motivo). Hanno quindi pedinato l’uomo, osservando che lo stesso faceva avanti e indietro da uno stabile diverso dal suo indirizzo di residenza anagrafica, per poi recarsi in diversi punti della città a bordo di una autovettura: dagli accertamenti effettuati si è accertato che l’appartamento in questione apparteneva al fratello dell’uomo. Al controllo in via di San Giuliano, il trentenne catanese è stato sorpreso con addosso una ingente somma di denaro in contanti (circa 1500 euro), di cui non riusciva a dare contezza e di un mazzo di chiavi. Immediatamente dopo, la perquisizione è stata estesa anche all’appartamento dell'uomo dove sono state rinvenute 28 dosi già confezionate di cocaina (peso complessivo di 15 grammi), materiale per pesare, confezionare e tagliare lo stupefacente nonché anche 120 euro divise in 5 banconote da 20 presumibilmente contraffatte. C.M. è stato quindi tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e denunciato per la detenzione delle banconote false. L’uomo è stato sottoposto, su disposizione del P.M. di turno agli arresti domiciliari, in attesa dell’udienza per direttissima.