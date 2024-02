Sorpresi a spacciare cocaina in un appartamento di San Cristoforo: due arresti

Gli agenti della squadra mobile hanno effettuato una mirata attività di osservazione e controllo nel quartiere San Cristoforo, nei pressi di un immobile in cui già alcuni giorni prima i poliziotti avevano colto un pusher impegnato nella attività di cessione di stupefacenti e proceduto al suo arresto. Sospettando che l’immobile fosse ancora utilizzato per le attività di spaccio, gli agenti della sezione criminalità diffusa, Falchi, hanno effettuato un appostamento, monitorando i movimenti intorno allo stabile e cinturandolo, anche per evitare eventuali fughe nel momento dell’intervento.

Notati i movimenti sospetti di alcuni giovani, gli operatori hanno deciso di entrare nell’appartamento, dove hanno sorpreso due pusher con un acquirente. I due spacciatori, alla vista dei poliziotti, hanno cercato di fuggire attraverso il balcone del palazzo, ma i poliziotti hanno reagito immediatamente, raggiungendoli e fermandoli al piano inferiore. I due sono stati, quindi, identificati: un 60enne ed un 30enne, entrambi con precedenti, il 60enne anche per lo stesso reato.

Nel corso della successiva perquisizione, il 30enne è stato trovato in possesso di una pochette, al cui interno gli agenti hanno rinvenuto tre involucri di carta argentata, contenenti 15 grammi circa di cocaina, denaro contante e la chiave della serratura della porta di ingresso dell’appartamento. Pertanto, i poliziotti hanno proseguito la perquisizione all’interno dell’appartamento, dove gli investigatori hanno trovato, appoggiati su un tavolino, un ulteriore quantitativo di cocaina e materiale per la pesatura ed il confezionamento della droga in dosi. Considerata la tipologia di sostanza rinvenuta, la somma di denaro contante, il materiale utile al confezionamento e la partizione della droga in dosi, i due uomini sono stati tratti in arresto poiché colti, in concorso tra loro, nella flagranza del reato di detenzione, ai fini di illecito spaccio, di sostanze stupefacenti.