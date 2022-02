Nella seconda casa padre e figlio avevano una centrale dello spaccio: arrestato un 27enne

Padre e figlio, nella loro seconda casa di Zafferana Etnea, avevano una vera e propria centrale dello spaccio. Sono stati scoperti dai carabinieri di Aci Sant'Antonio che, con i colleghi dei cinofili di Nicolosi, hanno eseguito un'operazione di controllo. Il 27enne catanese è finito in manette, mentre il padre 58enne è stato denunciato.

Inizialmente i militari hanno perquisito l'abitazione del giovane ad Aci Sant'Antonio: il 27enne era tranquillo e aveva una somma di 430 euro con sé. L'agitazione è arrivata quando militari gli hanno comunicato che avrebbero esteso la perquisizione in un’ulteriore abitazione utilizzata dalla famiglia a Zafferana. Si è così affrettato ad avvertire telefonicamente qualcuno del loro imminente arrivo. Purtroppo per lui i militari, che già presidiavano l’abitazione, hanno colto di sorpresa il padre 58enne che vi era giunto di gran corsa perché verosimilmente avvertito dal figlio.

La perquisizione stavolta ha svelato gli altarini in quanto il 27enne avrebbe spontaneamente consegnato due involucri contenenti 21 grammi di cocaina in pietra ed un piccolo un quantitativo di marijuana. I militari però, a questo punto, hanno fruito del prezioso contributo del cane antidroga che ha pemesso di trovare ulteriori 330 grammi circa di marijuana, che il giovane aveva nascosto in più nascondigli dell’abitazione, oltre a materiale necessario per il confezionamento delle singole dosi di droga e un bilancino di precisione.

Il giudice ha convalidato l’arresto del 27enne, disponendone altresì la sua custodia presso il carcere catanese di Piazza Lanza.