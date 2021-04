Vedono i poliziotti e fuggono: avevano 5 grammi di "coca" in auto

Nella serata di ieri, gli agenti delle volanti hanno arrestato due uomini responsabili in concorso del reato di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. Durante un controllo in viale Grimaldi, a Librino, è stata notata un’auto sospetta con a bordo due individui. I poliziotti hanno intimato al conducente di fermarsi, ma ha tentato di fuggire appiedato tra le campagne limitrofe. E' stato però bloccato dopo un centinaio di metri. L’uomo, un pregiudicato residente a Palagonia, ha consegnato spontaneamente un involucro contenente cocaina per un peso complessivo di 5,20 grammi ed è stato trovato in possesso di un bilancino di precisione, nascosto nella tasca del giubbotto. Sia il conducente dell’auto che il passeggero, anch’egli di Palagonia, sono stati quindi tratti in arresto e, su disposizione del pm di turno, immediatamente liberati.