Pregiudicato gira in auto con 30 grammi di crack e cocaina

La polizia di Stato ha tratto in arresto Giancarlo Cutrona, ritenuto responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di crack e cocaina. Anche nella giornata di domenica i “falchi” della squadra mobile hanno approntato un servizio di osservazione nel quartiere di Librino. Un'auto che sembrava volere eludere eventuali controlli provando a nascondersi in viale Nitta ha attirato la loro attenzione ed i poliziotti hanno deciso di sottoporla ad un controllo di polizia. Il sospetto si è rivelato fondato quando Cutrona, pregiudicato per reati specifici, trovandosi alle strette, ha consegnato quasi 30 grammi tra cocaina e crack che occultava in una tasca. L’uomo è stato quindi tratto in arresto e, su disposizione del pm di turno, sottoposto alla misura degli arresti domiciliari.

