La polizia arresta un 25enne con addosso crack, cocaina e marijuana pronti da spacciare

Ieri sera gli agenti di polizia hanno arrestato un pregiudicato 25enne che aveva con se una rilevante partita cocaina, crack e marijuana. Mentre procedevano ad un controllo nel quartiere di San Giovanni Galermo, i poliziotti hanno fermato un uomo che camminava a piedi con fare sospetto. Le loro intuizioni erano giuste, in quanto il soggetto in questione aveva con se 29 involucri di cocaina del peso di 11 grammi circa, 110 involucri di crack del peso di 30 grammi complessisi e 3 involucri di marijuana per un peso totale di 12 grammi. Come ulteriore prova della sua attività di spaccio, sono stati sequestrati una radio ricetrasmittente e 408 euro in contanti. L'uomo è stato così tratto in arresto e posto a disposizione dell’autorità giudiziaria in attesa del giudizio di convalida.