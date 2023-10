Il figlio spaccia dai domiciliari, la madre cerca di evitare un nuovo arresto buttando la droga dal balcone

I carabinieri di Riposto, in collaborazione con il nucleo cinofili di Nicolosi, hanno arrestato un 19enne del posto, con già alle spalle precedenti per droga e poto ai domiciliari presso la sua abitazione di viale Amendola. Anche stavolta, l'accusa è sempre la stessa: detendione di stupefacenti ai fini di spaccio. Questi i fatti. I militari avevano appreso che il giovanissimo spacciatore aveva ripreso la proprisa "attività", incrementando addirittura i suoi profitti, e si sono recati nella sua palazzina per un controllo domiciliare. Dopo aver aperto la porta, il giovane è rimasto stupito per la presenza dei carabinieri ed ha subito cercato di distrarli con la scusa di dover chiudere i due cani domestici in una stanza, dando così modo alla madre di passare inosservata e poter lasciar cadere, da una finestra dell’abitazione, una busta nel giardino condominiale sottostante. Questa mossa era però stata prevista ed i due militari che si trovavano proprio sotto alla finestra ed hanno così recuperato 126 grammi di marijuana e 52 grammi di hashish.

Durante le fasi di recupero dello stupefacente, il 19enne, ancora ignaro del sequestro della droga da parte dei carabinieri, ha invece tentato di alleggerire la sua posizione, consegnando un barattolo contenente soli 2 grammi di marijuana, salvo poi dover amaramente constatare il ritrovamento della droga buttata. Nel suo armadio è stata trovata la somma di 620 euro, ritenuta provento dell’attività di spaccio. Sul balcone c'era invece una macchina per il sottovuoto, utilizzata verosimilmente per il confezionamento delle dosi. Il giovane si trova ora nel carcere di Piazza Lanza. Il Gip ha convalidato l'arresto,disponendo la permanenza dietro le sbarre.