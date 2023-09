Spaccio di droga, un arresto a San Giovanni Galermo

Un pregiudicato è stato arrestato dalla polizia, a San Giovanni Galermo, per detenzione a fine di spaccio di stupefacenti ieri Gli agenti, avendo il fondato sospetto che nell'abitazione del'uomo potesse trovarsi della droga, hanno deciso di effettuare una perquisizione. Accortosi dell'arrivo della polizia l'uomo ha lanciato dal balcone una calza nera con dentro 42 grammi di cocaina e 72 grammi marijuana. Durante la perquisizione gli agenti hanno trovato anche 3 batterie di fuochi artificiali per i quali è prevista la denuncia all’Autorità per la detenzione, mai effettuata dal proprietario.

Durante alcuni servizi della polizia in zona via Capo Passero, effettuati con l'aiuto di personale dell’Enel, sono state inoltre denunciate tre persone per furto di energia elettrica.