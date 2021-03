Vede i carabinieri e fugge: spacciatore arrestato a San Giovanni Galermo

I carabinieri del nucleo radiomobile etneo hanno arrestato un catanese di 28 anni, poiché ritenuto responsabile di spaccio e detenzione illecita di sostanze stupefacenti. I militari impegnati nel controllo del territorio, hanno effettuato alcuni giri all’interno delle strade del quartiere di San Giovanni Galermo, sorprendendo il giovane pusher in via Fratelli Gualandi, mentre era intento a piazzare delle dosi ad un cliente. Lo spacciatore, visti gli uomini in divisa, è fuggito nelle campagne circostanti. Inseguito per un centinaio di metri, è stato bloccato e sottoposto a perquisizione personale. Sono state rinvenute e sequestrate 36 dosi di marijuana che il 28enne aveva occultato dentro gli slip. L’arrestato, in attesa della direttissima, è stato relegato agli arresti domiciliari.