Due giovani spacciatori arrestati con 95 grammi di marijuana

I carabinieri Ramacca, insieme ai colleghi di Palagonia, hanno tratto in arresto in flagranza di reato un 28enne ed una 25enne del luogo, entrambi ritenuti responsabili di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacenti. Nel corso di una indagine, i carabinieri avevano appreso che i due giovani gestivano una fiorente attività di spaccio presso la propria abitazione, nella quale erano soliti ricevere gli acquirenti. Dopo aver osservato varie cessioni di droga, i carabinieri hanno deciso di intervenire sfruttando l’accesso di un ulteriore cliente che è stato trovato in possesso di due dosi di marijuana, motivo per il quale è stato poi segnalato alla Prefettura per assunzione di sostante stupefacenti. La ragazza, che si trovava al piano superiore dell’abitazione, ha tentato di disfarsi di una busta contenente 95 grammi di marijuana utilizzando il water che, però, è stata recuperata e sequestrata. La successiva perquisizione ha permesso di rinvenire e sottoporre a sequestro un bilancino di precisione, il materiale per il confezionamento della sostanza stupefacente e la somma di 1985 euro, ritenuti provento dell’attività illecita. Al termine delle formalità di rito, i giovani sono stati ristretti presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari.