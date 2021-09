San Cristoforo, spacciatore nascondeva le dosi di "erba" nell’astuccio delle bambine

I carabinieri della squadra lupi hanno arrestato nella flagranza un pregiudicato catanese di 39 anni, già finito in manette lo scorso luglio perchè sorpreso a spacciare in via Officina, nel cuore del quartiere San Cristoforo. In quella circostanza i militari, perquisendogli l’abitazione, rinvennero e sequestrarono 30 dosi di marijuana del tipo "skunk" e 120 euro in contanti. Ieri sera i militari, notando dei movimenti sospetti nei pressi dell’abitazione dello spacciatore, attualmente detenuto ai domiciliari, hanno avuto accesso all’immobile sequestrando 13 dosi di marijuana e 20 euro in contanti, nascoste all’interno di un astuccio riportante il logo di un noto film d’animazione della Disney. La droga e il denaro sono stati sequestrati, mentre l’arrestato, assolte le formalità di rito, è stato ricollocato agli arresti domiciliari.