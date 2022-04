San Giovanni Galermo, arrestato 19enne con coca, marijuana e armi

E' finito in manette un pusher di 19 anni, scoperto dalla polizia. La squadra mobile, nel corso dei controlli contro lo spaccio, lo ha fermato mentre usciva da un portone di un immobile del rione “San Giovanni Galermo”. Da una sommaria perquisizione personale, addosso al ragazzi gli agenti hanno trovato un involucro di plastica trasparente contenente marijuana, per un peso pari a 100 grammi.

I poliziotti hanno perquisito la sua abitazioni trovando 50 grammi di coca e altri 800 grammi di marijuana, bilance di precisione, materiali e attrezzature per il taglio e il confezionamento dello stupefacente. È stato ritrovato anche munizionamento per armi da fuoco; il giovane, quindi, è stato denunciato anche per questo. La droga e le munizioni sono state sequestrate e l’arrestato è stato posto a disposizione dell’autorità giudiziaria.