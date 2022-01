Piazza Roma, pusher fermato dalla polizia: trovato con 2 grammi di coca

E' finito in manette un pregiudicato beccato dagli agenti delle volanti nel corso di un controllo. L'uomo, intorno alle 4 del mattino, si trovava in piazza roma all'interno della sua auto. I poliziotti lo hanno fermato per un controllo, trattandosi per altro di un volo noto. L'uomo era molto nervoso e quindi è stato perquisito: gli agenti hanno trovato 9 dosi di cocaina per un peso di 2 grammi, oltre alla somma in contanti di 240 euro probabilmente frutto delle "vendite" della giornata. Così è stato arrestato per detenzione di droga ai fini di spaccio e adesso si trova agli arresti domiciliari in attesa del giudizio direttissimo.