Spaccio di droga, catanese finisce in carcere a Malta

Un 48enne di Catania ma residente a St Paul's Bay è stato rimandato in custodia dopo essersi dichiarato non colpevole per possesso di circa 54 kg di cannabis per un valore di circa 880.000 euro. L'imputato è stato denunciato anche per traffico di cannabis. Secondo chi indaga la droga non era destinata ad uso personale.

Gli investigatori hanno spiegato che, nelle ultime settimane, la polizia ha fatto ispezioni in un edificio a St Paul's Bay. Quando gli agenti si sono recati sul posto, hanno trovato l'uomo con la sua famiglia e in una perquisizione hanno scoperto vari pacchi di notevoli dimensioni, presumibilmente contenenti cannabis.

La Corte ha accolto la richiesta della polizia maltese per il congelamento dei beni dell'imputato e ha confiscato tutti i beni finanziari e i beni appartenenti all'imputato.