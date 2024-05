Aveva, erba, hashish, crack e cocaina nello zaino, pusher arrresto in centro

I carabinieri di piazza Dante hanno arrestato un catanese di 35 anni, pregiudicato, per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Ieri, intorno alle 16,30, l’attenzione dei militari dell'Arma, in servizio con un'auto di copertura nel centro cittadino, è stata attirata da un uomo che, nei pressi di viale della Libertà, appoggiato a uno scooter in sosta, frugava all’interno di uno zaino.

L’atteggiamento nervoso, il muoversi continuamente girandosi intorno con aria guardinga e il fatto che l'osservato non sembrava un residente della zona, sono stati i motivi per i quali i militari hanno deciso di seguire le sue mosse. Poco dopo i carabinieri hanno avuto la certezza che si trattasse di un pusher, perché lo hanno visto prendere una bustina dallo zaino e consegnarla a un passante in cambio di denaro.

A quel punto è scattato il “blitz” che ha portato all'arresto dello spacciatore trovato in possesso di 11 grammi di cocaina, 250 grammi marijuana e 10 grammi di hashish, tutto già suddiviso in dosi che avrebbero fruttato circa 2.500 euro nella vendita al dettaglio. In tasca l'uomo aveva nascosto una dose di crack e banconote per più di 250 euro frutto dell'attività di spaccio.