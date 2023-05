Spaccio al centro storico, polizia nota via vai di acquirenti: un arresto

Lo scorso 7 maggio la polizia ha arrestato un uomo per il reato di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti in concorso. I poliziotti delle volanti, mentre percorrevano via Murifabbro, hanno notato un via vai di acquirenti di stupefacenti. Gli agenti, allora, hanno effettuato un controllo all’interno dello stabile interessato e sono riusciti a individuare un uomo che, alla vista della polizia, tentava la fuga; una volta bloccato, opponeva una strenua resistenza, favorendo così la fuga di un complice rimasto ignoto.

Con l'aiuto di altro personale giunto in aiuto, gli operatori hanno effettuato un controllo all’interno e, dopo l’identificazione dei diversi assuntori presenti, hanno trovato sia droga, sia materiale dalla dubbia provenienza. Ritrovati infatti cinque televisori, vari pezzi di ricambio di diverse auto, 36 grammi di marijuana, suddivisa in dosi, e un grammo di cocaina. L’uomo fermato è stato, quindi, accompagnato in Questura per i successivi accertamenti e per la stesura degli atti di rito. Dell’avvenuto arresto è stata data notizia al Pm di turno che ha disposto di sottoporre l’uomo alla misura degli arresti domiciliari, in attesa del giudizio di convalida.