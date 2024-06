Oltre 100 grammi di cocaina e guida senza patente: 50enne arrestato

I militari della guardia di finanza di Acireale, nel corso di un'operazione di controllo del territorio volta alla repressione del traffico di sostanze stupefacenti, hanno arrestato un 50enne messinese e sequestrato oltre 100 grammi di cocaina.

L'uomo, già noto alle forze dell'ordine per precedenti reati di spaccio, è stato fermato al casello autostradale di Acireale dopo un inseguimento. Il 50enne ignorando l'ordine ha accelerato in direzione di Acicastello, scatenando un inseguimento culminato con lo schianto della vettura. Successivamente all'incidente, il conducente ha abbandonato il veicolo per cercare di fuggire a piedi.

Durante il controllo, è stato trovato in possesso di un sacchetto di plastica contenente cocaina e di una boccetta contenente circa 2,5 ml di popper, una droga costituita principalmente da nitriti di alchile.

Le analisi effettuate presso il laboratorio chimico delle dogane e dei monopoli hanno confermato la natura della sostanza stupefacente e il suo alto livello di purezza (91,4%).

L'uomo è stato posto a disposizione dell'Autorità Giudiziaria che ha disposto la sua traduzione nel carcere di piazza Lanza. Inoltre, è stato accertato che l'uomo non era in possesso di patente, che gli era stata revocata in passato a causa dei suoi precedenti reati in materia di stupefacenti. E, tra l'altro, non era la prima volta che veniva sorpreso a guidare senza il documento di guida.

