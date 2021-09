Spacciatore di cocaina sorpreso nei pressi di una palestra acese

Intorno alle ore 19 di ieri, gli agenti del commissariato di Acireale hanno tratto in arresto C.M., incensurato acese di 20 anni, responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Il giovane, a bordo di uno scooter entrava ed usciva più volte da una via privata di accesso ad una palestra di via Lazzaretto, senza un giustificato motivo. Insospettiti da tale atteggiamento, hanno iniziato una discreta attività di osservazione che è andata avanti per tutto il pomeriggio. In tale frangente, i poliziotti si sono resi conto che il ragazzo si fermava accanto a un muretto situato a circa 20 metri dall’accesso della struttura e stava armeggiando con un barattolo in vetro occultato all’interno di un buco, per poi allontanarsi a velocità sostenuta.

Quando è tornato in azione, i poliziotti lo hanno “agganciato” con una pattuglia giunta in aiuto ed appostata in zona per impedire l’eventuale fuga del sospettato. Ricondotto sul luogo da poco lasciato, è stato sottoposto a perquisizione personale che è stata estesa anche al nascondiglio ricavato all’interno del muro. Qui gli agenti hanno trovato un contenitore in vetro con numerosi involucri, comunemente chiamati “pippotti”, contenenti cocaina per un peso complessivo lordo pari a 17 grammi circa. Lo stupefacente è stato sottoposto a sequestro, mentre l’arrestato è stato condotto negli uffici di polizia per le formalità di rito. Su disposizione del pm di turno, è stato condotto presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari, in attesa del rito direttissimo.