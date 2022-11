I carabinieri arrestano un pusher con 50 grammi di cocaina negli slip

I carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Fontanarossa hanno arrestato in flagranza di reato un 25enne catanese per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Sotto la lente d’ingrandimento dei militari è finita una palazzina di via Cronato, meta di numerosi giovani che vi facevano ingresso per poi uscire nel giro di poco tempo. Questo dettaglio ha ovviamente lasciato presupporre ai carabinieri che si stesse vendendo droga, ed è stato predisposto un servizio di osservazione nei pressi della palazzina. Così facendo, i militari hanno notato un uomo ed una donna, giunti a bordo di uno scooter Honda SH con fare sospetto. L’uomo è entrato e si è subito allontanato con la donna sul motorino, per ritornare poco sul posto. Ma stavolta i due hanno trovato i militari ad attenderli. Il ragazzo nascondeva, all’interno degli slip, un involucro contenente 50 grammi di cocaina in pietra. Sarebbero stati sufficienti per confezionare oltre 300 singole dosi, che avrebbero garantito un introito di 3000 euro circa. I carabinieri hanno posto il 25enne a disposizione dell’autorità giudiziaria, che ha convalidato il suo arresto applicandogli anche la misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.