La polizia arresta uno spacciatore di cocaina e ferma i clienti

La polizia di Stato ha arrestato il pregiudicato catanese Gaetano Di Bella per detenzione ai fini di spaccio di cocaina. Nella tarda serata di ieri, gli agenti delle volanti in transito nel quartiere di San Giovanni Galermo hanno notato un’attività di spaccio in atto. Sono quindi intervenuti dopo aver notato una cessione di droga. Il pusher, accortosi dell’arrivo della polizia, ha tentato di fuggire, ma è stato bloccato dopo una breve fuga e trovato in possesso di 3 involucri di cocaina insieme a 35 ritenuti provento dello spaccio. Bloccati anche gli acquirenti che di fronte all’evidenza dei fatti non potevano che confermare quanto accaduto. E' stato ora sottoposto agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida innanzi al gip.