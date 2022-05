Sette dosi di cocaina nascoste nella macchina: arrestato giovane pusher di 20 anni

I carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Randazzo, in sinergia coi colleghi della stazione di Maniace e dal nucleo cinofili di Nicolosi e con il supporto dello squadrone eliportato “Cacciatori di Sicilia”, nell'ambito di un'attività finalizzata al contrasto dello spaccio di droga, hanno arrestato un 20enne in flagranza di reato, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

All’interno dell'autovettura del giovane pusher, occultate all’interno di un’intercapedine sopra il cruscotto porta oggetti, i carabinieri hanno rinvenuto 7 dosi di cocaina. La perquisizione, estesa al suo appartamento, ha visto il contributo dei cani antidroga “Reily” e “Athos” che hanno fiutato nella legnaia altri 26 grammi di cocaina, custoditi all’interno di un barattolo di vetro, mentre nel garage di pertinenza è stato trovato materiale vario utilizzato per il confezionamento ed il taglio oltre ad un bilancino di precisione e la somma in denaro contante di 450 euro ritenuta provento dell’attività di spaccio.

In un altro controllo, invece, è stato sottoposto a controllo e poi denunciato un 21enne anche lui indiziato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il giovane è stato trovato in possesso di cocaina, già suddivisa in 5 dosi. che i cani hanno fiutato all’interno di un mobile del salotto della casa. Rinvenuta anche la somma in denaro contante di 1.415 euro ritenuta provento di spaccio e tre bilancini di precisione e materiale idoneo al confezionamento della sostanza. L’Autorità Giudiziaria ha convalidato l’arresto disponendo per il 20enne la sottoposizione all’obbligo di firma alla polizia giudiziaria.