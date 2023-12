Nasconde in un motorino rubato crack, cocaina e marijuana: 57enne arrestato nei pressi della sede della Provincia

Intorno alle 2 e 30 della scorsa notte, i carabinieri del nucleo radiomobile della Compagnia di Gravina hanno notato la presenza sospetta di 2 uomini, di cui uno a bordo di uno scooter, che stazionavano vicino allo sportello bancomat installato proprio all’ingresso della sede della Provincia di via Novaluce, a Tremestieri, ed hanno deciso di vederci chiaro. A primo impatto, i militari hanno subito avuto la prima conferma che qualcosa non andava: il cilindretto di accensione dello scooter Kymco Like 150 era stato forzato.

I due uomini, uno di 49 e l’altro, alla guida del motorino, di 57 anni, erano entrambi senza documenti di riconoscimento ed hanno fornito verbalmente le loro generalità che sono state subito verificate dal personale, mentre il mezzo a due ruote veniva perquisito. Dai controlli dei dati in banca dati è emerso che il 57enne aveva fornito delle false generalità, risultate invece appartenere al fratello 48enne, estraneo ai fatti. Nel frattempo, la perquisizione dello scooter ha avuto esito positivo: nel vano sottosella era nascosata una busta dentro la quale erano contenute 16 dosi di marijuana, per 55 grammi complessivi di sostanza stupefacente. L'uomo si è assunto la responsabilità di tutta la droga trovata sullo scooter, mentre il 49enne che era con lui è risultato estraneo ai fatti ed è stato mandato via. A quel punto i carabinieri hanno notato come il sospettato custodisse qualcosa dentro il pugno di una mano e, dopo varie insistenze, si è appurato come avesse maldestramente occultato 14 dosi di cocaina e 13 di crack. A quel punto, i militari del nucleo radiomobile hanno deciso di estendere il controllo anche all’abitazione del pusher, in via Di Giacomo nel quartiere di San Cristoforo. All’interno dell’appartamento, in pessimo stato di pulizia ed igiene, i militari hanno quindi eseguito una perquisizione domiciliare trovando una dose di marijuana all’interno di un pensile della cucina, il materiale utilizzato per la preparazione degli involucri necessari per la vendita al dettaglio della droga ed un’agenda con annotazione di cifre e nominativi, verosimilmente riconducibili alla sua attività di spacciatore. Lo scooter, infine, è risultato essere provento di un furto denunciato nel dicembre dello scorso anno da una 52enne catanese. L'uomo arrestato, su convalida del Gip, è stato condotto presso il carcere catanese di Piazza Lanza.