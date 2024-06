Ancora un blitz nella "Fossa dei leoni", arrestati uno spacciatore e la sua vedetta

I carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Fontanarossa hanno eseguito altri due arresti nella nota piazza di spaccio catanese della "Fossa dei leoni" di Librino, riuscendo ad arrestare un pusher e la sua vedetta. I carabinieri avevano effettuato un'attività d'indagine a distanza e senza dare nell'occhio. In questo modo, sono riusciti ad entrare in un edificio, senza destare sospetti. In una prima fase, hanno osservato come una giovane vedetta stesse indirizzando diversi clienti verso il portone blindato posto all’ingresso di una delle scale del complesso abitativo. Gli inquirenti hanno anche scorto un altro uomo che, da una feritoia, effettuava delle cessioni di droga. Nel frattempo la vedetta controllava le vie d’accesso alla zona, per avvisare il pusher dell’eventuale arrivo delle forze dell’ordine.

Centinaia di dosi sequestrate

A quel punto, considerata la particolare conformazione del condominio e la difficoltà di effettuare riscontri sugli acquirenti senza essere avvistati dalla vedetta, i carabinieri hanno fatto scattare il blitz. Uno dei militari è riuscito ad accedere all’interno del corpo scala senza farsi vedere, raggiungendo così il piano terra e bloccando lo spacciatore. Contemporaneamente un altro collega, all’esterno del palazzo, ha fermato e messo in sicurezza la vedetta. Si trattava di un 28enne (la vedetta) e di un 35enne (lo spacciatore), entrambi catanesi e pregiudicati. Colui che cedeva materialmente la droga aveva con se un barattolo di plastica con dentro 88 dosi di crack, del peso totale di 15 grammi circa. Inoltre, in un altro barattolo nascondeva 24 dosi di cocaina del peso totale di circa 7 grammi.

Il quaderno con la contabilità

Ed ancora, i carabinieri hanno trovato 14 involucri con dentro marijuana, ciascuno del peso di 1,75 grammi, per un totale di circa 15 grammi, la somma in denaro in contanti di 430 euro ed un block notes riportante una lista delle quantità vendute, anche in piccolissime dosi e per pochi euro. I due uomini, arrestati per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, sono stati messi a disposizione dell’autorità giudiziaria che ha convalidato l’arresto disponendo per entrambi la custodia cautelare nel carcere catanese di Piazza Lanza, dove tutt’ora permangono.