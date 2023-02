Da Lampedusa a Catania, il viaggio della cocaina trovata in mare aperto

Un carico di cocaina compreso tra i 150 ed i 200 chili, che sarebbe stato recuperato da un peschereccio lampedusano nel luglio dello scorso anno. Tanta, troppa cocaina che avrebbe causato la saturazione del mercato illecito di stupefacenti a Lampedusa e, quindi, la necessità di esportarla fuori dall'isola per altre piazze della Sicilia, tra queste anche Catania.

E' qui che entrerebbe in gioco il catanese Francesco Romano, uno degli 11 indagati dell'Operazione Levante, residente da tempo a Lampedusa in cui gestisce un'attività di rimessaggio imbarcazioni con il figlio Cristofaro (anche lui indagato) e che si sarebbe occupato fino a quel momento di rivendere sull’isola la sostanza stupefacente proveniente da Catania. Ma il carico ritrovato dal peschereccio sarebbe diventato un’occasione ghiotta per Romano per invertire la rotta. Inizialmente del tutto estraneo al ritrovamento ed alle prime fasi di “spartizione” della cocaina “bagnata”, sarebbe diventato poi sempre più interessato alla vicenda. Dopo aver acquisito notizie concrete circa la presenza dell’ingentissimo quantitativo di cocaina, non assorbibile dal mercato lampedusano troppo piccolo, e dopo essere riuscito ad entrare in contatto con chi deteneva una quota di tale sostanza (Domenico Cucina), Romano avrebbe smesso di vendere a Lampedusa la droga acquistata dai catanesi e avrebbe, quindi, iniziato a cercare di mandare in porto cessioni di droga a persone operanti su Catania.

Come emerge dalle carte e dalle intercettazioni dell’operazione Levante, è su questo binario che si sarebbero intensificati i contatti tra Romano e Domenico e Nicola Cucina, due imprenditori di Lampedusa che gestiscono una ditta di trasporti e deposito per imbarcazioni presso cui Romano prestava saltuariamente la sua opera come manutentore di motori di barche.

La ricerca dell'acquirente

Cucina avrebbe cercato di trovare, tramite Romano e con non poche difficoltà e diversi intoppi, un acquirente sulla piazza di Catania. Acquirente che sarebbe stato trovato in un soggetto sottoposto agli arresti domiciliari per fatti di droga: 8 panetti (o motori come Romano li chiama nelle telefonate intercettate dai carabinieri) da 30 mila euro ciascuno. Nei giorni successivi, sarebbero seguiti frenetici contatti e incontri tra Francesco Romano e Domenico Cucina dai quali si apprendono le titubanze di quest’ultimo, preoccupato dall’intensificarsi dei controlli della polizia sull’isola, anche a seguito dell’arresto di Ignazio Blandina, e dalla possibilità di essere colto in flagranza. Più scalpitante, invece, l’atteggiamento di Romano, che avrebbe insistito ripetutamente per portare a termine l’affare, allettato dalle prospettive di guadagno connesse alla vendita della cocaina.

In un'intercettazione i due commentano i guadagni che avrebbero potuto realizzare dalla fornitura di stupefacente ai catanesi (quantificato in 7 kg) parlando delle somme che verranno loro consegnate con l’erogazione immediata di 30-40 mila euro e saldo del residuo entro giorni: “Puoi stare tranquillo perché io domani gli dò le "cose"...caccio ste cose..quelli tuoi sono tuoi ..quelli nostri con mio figlio che..30...40 me li dà subito...e gli altri a 10 giorni...sappi che con questi soldi mi devo comprare una casa io... a Lampedusa...”. Romano e Cucina avrebbero discusso anche su chi avrebbe dovuto effettuare il trasporto e con quale mezzo. E inoltre Cucina manifestava ancora una volta le sue paure e le sue perplessità di poter essere arrestati.

Ad occuparsi della consegna alla fine sarebbe stato direttamente Romano, mentre Cucina si sarebbe occupato dell’organizzazione del viaggio e del veicolo (un Nissan Quasquai) su cui, all’interno di uno dei pneumatici, sarebbe stata occultata la sostanza stupefacente. Della sua partenza verso Catania, Romano avverte anche la moglie, la quale avrebbe chiesto spiegazioni al marito riguardo lo spostamento non previsto verso il capoluogo etneo: “Mi devo venire a fare una passeggiata per risolvere un problema da cinquantamila euro'. Questo passaggio si rivelerà importante per il proseguio delle indagini - si legge nell'ordinanza - perché il debito di 50 mila euro che Romano avrebbe maturato con l’acquirente catanese per precedenti consegne di stupefacenti sarà il motivo che porterà alla rottura dei rapporti con Domenico Cucina.

"L'abbiamo presa in c..."

Arrivati a Catania, Romano si sarebbe subito incontrato con l’acquirente, il quale prima si sarebbe voluto sincerare dello stato dello stupefacente e nel corso di tale verifica avrebbe riscontrato una scarsa qualità della merce, come emergerebbe da una telefonata tra Romano e il figlio. Nello specifico Romano spiega al figlio che solo quattro panetti di cocaina — indicati questa volta come eliche e non più come motori - erano integri, mentre gli altri quattro erano deteriorati dal contatto con l'acqua salata e per tale motivo avrebbero chiuso la trattativa ad un prezzo di 150 mila euro, non quindi secondo gli accordi iniziali presi con il compratore: "Mi ha preso per il collo...non gli ho potuto dire più di tanto niente...di 8 eliche..4 solamente erano buone...", dice Romano al figlio.

Del cambio di accordi viene poi informato Nicola Cucina che sembra non prenderla bene: “C’è qualche problema – dice Romano - poi ne parliamo..chiudi...". In sostanza, per la consegna dello stupefacente trasportato a Catania, del peso complessivamente pari ad 8 kg (1 elica = 1 kg), Francesco Romano e Domenico Cucina avrebbero concluso un accordo con l’acquirente catanese per 150 mila euro, 90 alla consegna e altri 50 in un secondo momento.

“Minchia, l’abbiamo presso in c…” dice Nicola Cucina a Francesco Romano in un’altra intercettazione. La trattativa condotta a Catania quindi avrebbe cominciato ad innescare dei contrasti prima tra Francesco Romano col figlio, anche lui contrariato, a cui poi si aggiungeranno i contrasti con gli stessi Cucina che porteranno ad una vera e propria rottura della cooperazione che si era instaurata tra le due famiglie.