Vendevano cocaina hashish e marijuana, quattro giovani spacciatori arrestati a Caltagirone

Lo scorso 26 febbraio, gli agenti del commissariato di Caltagirone, che dalla fine del 2021 hanno messo in atto degli specifici servizi di osservazione con tanto di video-riprese, hanno arrestato quattro giovani calatini di età compresa tra i 19 e i 29 anni, con l'accusa di "spaccio in concorso e in continuazione". Vendevano cocaina, hashish e marijuana all’interno di un’abitazione in loro in uso, oppure nelle immediate vicinanze. I poliziotti sono riusciti a coglierli in flagranza di reato mentre consegnavano della cocaina ad un cliente il quale, insieme a un altro accertato poco prima, è stato segnalato alla Prefettura per l’illecito amministrativo commesso con l’uso personale di stupefacenti. La loro organizzazione era collaudata da tempo, con ruoli intercambiabili tra loro, vedette attente ad ogni ora del giorno e della notte ed altri che si dedicavano alla cessione e all’approvvigionamento. I poliziotti hanno rinvenuto 6 grammi circa di cocaina suddivisa in involucri pronta per essere ceduta, 2 grammi circa di derivati dai cannabinoli, materiale per il confezionamento della sostanza (carta stagnola, rotoli di sacchetti di plastica, forbici) e due piantine di cannabis. Il verosimile provento dell’attività di spaccio, 1500 euro, rinvenuto nella disponibilità degli indagati, è stato sottoposto a sequestro. I quattro giovani si trovano ora agli arresti domiciliari.